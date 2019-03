BVB-Kapitän Marco Reus hat sich nach dem Aus in der Champions League gegen Tottenham Hotspur mit einem Appell an seine Teamkollegen gerichtet und die sportliche Wende beschworen. "Wir haben das Momentum derzeit nicht auf unserer Seite. Wir hatten in der Hinrunde eine Phase, in der jeder Schuss drin war. Das ist jetzt nicht so. Es bringt aber nichts zu lamentieren. Wir müssen in den kommenden Wochen liefern und am Samstag den Turnaround schaffen“, sagte der Nationalspieler nach der 0:1-Heimpleite gegen die Londoner, die nach dem 3:0 im Hinspiel souverän ins Viertelfinale einzogen.