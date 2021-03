BVB-Kapitän Marco Reus attackiert Schiedsrichter: "Bei Bayern wäre es gepfiffen worden"

Es passierte in der 88. Minute: Borussia Dortmund hielt nach überragenden Anfangsminuten in der ersten Halbzeit und zwischenzeitlicher 2:0-Führung bis kurz vor Schluss immerhin ein 2:2 im Topspiel beim FC Bayern München. Doch der Rekordmeister steckte nicht auf - und drehte durch den Treffer von Leon Goretzka zum 3:2 das Spiel komplett. Doch war dieser Treffer wirklich legal zustande gekommen? Im Vorfeld des Treffers checkte Leroy Sané BVB-Kante Emre Can weg - und leitete damit den Führungstreffer (Endstand 4:2) ein. Für BVB-Kapitän Marco Reus war dies ein klares Foul. Nach der Partie hat der Nationalspieler deshalb bei Sky wütend auf den ausgebliebenen Pfiff von Referee Marco Fritz reagiert - und dabei eine ziemlich gewagte These aufgestellt. Anzeige

Denn Reus war der festen Meinung: "Das 3:2 war für mich ein ganz klares Foulspiel. Ich sagen ihnen ganz ehrlich. Wenn das bei Bayern gewesen wäre, hätte er es zu 100 Prozent gepfiffen", so Reus' Unterstellung. Auch auf wiederholte Nachfrage von Moderator Patrick Wasserziehr blieb der Offensivspieler bei seiner Wortwahl. "Es ist einfach so. Es ist so. Ich sage: Bei Bayern wäre es gepfiffen worden. Fertig aus." Unterstützung erhielt er dabei von Trainer Edin Terzic, der allerdings nicht so weit gehen wollte, den Schiedsrichtern Parteilichkeit vorzuwerfen: "Für mich ist es ein klares Foulspiel", so der Nachfolger von Lucien Favre, der im Sommer durch den aktuellen Gladbach-Trainer Marco Rose ersetzt wird.

Ausgerechnet Can, der angeblich gefoulte, wollte sich allerdings nicht festlegen, ob Sané mit unlauteren Mitteln an den Ball gekommen war. "Kann er pfeifen, muss er nicht", so die Meinung von Reus' BVB-Kollegen, der aber auch nicht mit Kritik an Fritz sparte: "Der Schiedsrichter hat aber generell in der zweiten Halbzeit zu viel auf Zuruf gepfiffen", kritisierte der Abwehr-Abräumer. "Man will da sein, man ist im Zweikampf, dann pfeift er für Rot. Das habe ich ihm auch gesagt. Das darf ihm nicht passieren."