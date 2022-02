Für immer BVB? Kapitän Marco Reus kann sich Karriere-Ende in Dortmund vorstellen

Im Spitzenspiel der Bundesliga am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr/DAZN) will Borussia Dortmund mit einem Sieg gegen Bayer Leverkusen den Abstand auf Spitzenreiter Bayern München wieder auf sechs Punkte verkürzen. Weil Torjäger Erling Haaland dem Tabellenzweiten verletzungsbedingt fehlt, wird es viel auf Kapitän Marco Reus ankommen. Der 32-Jährige traf auch zuletzt beim 3:2-Sieg in Hoffenheim.

Und wenn es nach Reus geht, sollen noch ganz viele Treffer im BVB-Trikot dazukommen. "Derzeit fühle ich mich sehr gut und habe richtig Spaß daran, diese Truppe anzuführen. Es ist ja bekannt, dass ich mich hier sehr wohlfühle und mir dieser Verein sehr wichtig ist", sagte der Offensivspieler gegenüber der Bild am Sonntag. Der Vertrag von Reus endet im Sommer 2023, Gespräche über eine Verlängerung gab es bisher noch nicht. Der Nationalspieler habe aber seinen Vertrag bereits zweimal verlängert, als der BVB nicht so gut da stand. "Warum sollte ich es also jetzt nicht tun?", so Reus. Sogar ein Karriere-Ende kann er sich bei der Borussia vorstellen. "Von mir aus ja", erklärte der Nationalspieler. "Der BVB ist mein Verein, Dortmund meine Heimatstadt und ich würde meine Karriere hier gern beenden."