BVB-Kapitän Reus stützt Trainer nach Taktik-Zoff: "Zwischen mich und Marco Rose passt kein Blatt Papier"

"Damit kommen wir gar nicht klar, das muss man ganz klar sagen." Mit allein nur diesem Satz hatte BVB-Kapitän Marco Reus die Taktik von Borussia Dortmund nach der 1:2-Niederlage von Borussia Dortmund bei RB Leipzig am vergangenen Wochenende scharf kritisiert. Trainer Marco Rose schickte seine Elf auch aufgrund der Personalnot mit einer ungewohnten Dreierkette in der Defensive ins Rennen. Zum Frust von Reus: "Die erste Halbzeit kann man gleich vergessen, in der zweiten haben wir auf Viererkette umgestellt, was uns deutlich besser liegt", stellte der Nationalspieler fest. Eine Kritik am Trainer? Im Interview mit Sport1 hat Reus nun klargestellt, was er tatsächlich in seiner Wut ausdrücken wollte, und gleichzeitig Coach Rose verteidigt. Anzeige

Reus deutlich: "Ich habe in diesem Interview gesagt, dass wir mit der Fünferkette während des Spiels nicht klarkamen – und zwar aus verschiedenen Gründen. Nach unserer Umstellung auf die Viererkette wurde es besser. Aus diesem Satz, der leider völlig aus dem Zusammenhang gerissen worden ist, wurde viel zu viel gemacht", kritisierte der Kapitän, der zu seinen Aussagen weiter "zu 100 Prozent" stehe. "Wenn ein Kapitän nach einem Spiel gar nichts mehr sagen darf, dann wird es schwierig. Es wird medial häufig gefordert, dass wir Spieler offen und ehrlich sprechen, dass das, was wir sagen, nicht nur aus Plattitüden besteht, aber dann geben wir bezogen auf den Spielverlauf unsere Eindrücke wieder, und es wird uns prompt tagelang eine Trainer-Kritik angehängt."

Unter anderem Ex-BVB-Verteidiger Jürgen Kohler schoss nach der System-Kritik hart gegen Reus: "Die Systemfrage ist für mich total überbewertet, weil am Ende des Tages die Spieler den Unterschied ausmachen. An dem Tag war Leipzig einfach galliger und giftiger. Da müssen sich die Spieler hinterfragen und nicht das System hinterfragen. Das ist das Entscheidende", sagte der 56 Jahre alte Ex-Nationalspieler im Interview bei Spox und Goal. Auch Sportdirektor Michael Zorc nahm Trainer Rose in der Debatte um die Dreierkette in Schutz: "Was hätte der Trainer denn machen sollen? Wir hatten drei verletzte Linksverteidiger und Thorgan Hazard hat diese Position zuvor nie gespielt. Da kann ich schwer mit einer Viererkette spielen", sagte der Sportchef am Sonntag zu Sport1.

Reus lobt: Marco Rose hat bis hierhin hervorragende Arbeit geleistet, und das wird er auch in Zukunft tun

Reus, der aus Gründen der Belastungssteuerung vorzeitig von der Nationalmannschaft abgereist ist, nimmt die Kritik an. "Du verlierst ein wichtiges Spiel, du weißt, dass die Konkurrenz am Nachmittag gewonnen hat, dein Puls ist auf 180 – dann ärgerst du dich. Das ist doch völlig normal. Wir sind am Ende die, die das umsetzen, was der Trainer vorgibt. Und das hätten wir auch in dieser Konstellation in Leipzig viel besser lösen müssen", so der Offensiv-Star rückblickend. Sein persönliches Empfinden sei allerdings gewesen, dass sein Team mit der Dreierkette "anfangs zu passiv" gewesen sei. "Wir waren über 90 Minuten schlechter als Leipzig. Und das hat mich geärgert. Ich stehe aber voll zu meinen Aussagen."