BVB-Lizenzspielerchef Kehl: "Bellingham strotzt vor Selbstvertrauen" – "Große Hoffnungen" in Moukoko

Nach der rund 23 Millionen Euro teuren Verpflichtung des 17 Jahre alten Jude Bellingham präsentierte Borussia Dortmund vor wenigen Tagen mit Reinier einen weiteren blutjungen Neuzugang. Andere Teamkollegen wie Youssoufa Moukoko (15), Giovanni Reyna (17), Erling Haaland und Jadon Sancho (beide 20) komplettieren eine Ansammlung von Talenten, die in der Bundesliga ihresgleichen sucht. BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl ist stolz auf dieses Aufgebot.

Die Kader-Neulinge Bellingham und Moukoko hinterließen bereits im Trainingslager in Bad Ragaz einen starken Eindruck bei den Verantwortlichen. "Jude hat sich super integriert. Bei dem Jungen merkt man, dass er voll im Saft steht, er war nur eine Woche raus. Er strotzt vor Selbstvertrauen. Er bringt uns genau diese Aggressivität, diese Körperlichkeit im Mittelfeld, die uns sehr, sehr gut tut. Jude hat richtig auf sich aufmerksam gemacht, trotz seiner erst 17 Jahre", sagte Kehl gegenüber BVB-TV.

Moukoko, Knauff und Collins aus der U19 dabei

Selbst Nationalspieler Julian Brandt muss jetzt um seinen Stammplatz bangen. In den bisherigen Testspielen empfahlen sich vor allem die beiden 17 Jahre jungen Reyna und Bellingham für weitere Einsätze. Moukoko hingegen darf erst im November im Alter von 16 Jahren zum Einsatz kommen. "Youssoufa Moukoko hat lange, lange gewartet, dass er bei den Profis mittrainieren darf, leider darf er bis November nicht spielen. Wir hätten ihn natürlich gerne mal gesehen. Er hat innerhalb kürzester Zeit gezeigt, warum wir große Hoffnungen in ihn haben", berichtet Kehl, der mit Ansgar Knauff und Nnamdi Collins auch zwei weitere Spieler aus der U19 lobte: "Es ist wichtig, den jungen Spielern eine Perspektive aufzuzeigen."

Reinier soll sich beim BVB ähnlich prächtig entwickeln wie der zuvor ebenfalls an den Revierklub verliehene und mittlerweile für stolze 45 Millionen Euro an Inter Mailand verkaufte Achraf Hakimi. Wenn der Brasilianer seine durch den langen Corona-Lockdown verursachten Rückstand aufgearbeitet hat, dürfte das ohnehin schon dichte Gedränge im Dortmunder Mittelfeld weiter zunehmen. "Er ist erst ein paar Tage dabei, er muss nach seiner Verletzung noch etwas aufholen", erklärte Kehl. Beim nächsten Testspiel gegen Sparta Rotterdam am 7. September soll Reinier erstmals im BVB-Trikot auflaufen.