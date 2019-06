Kevin Großkreutz über Traum-Gegner BVB im DFB-Pokal: "So schließt sich der Kreis"

Diesen Termin wird Kevin Großkreutz sich schon jetzt knallrot (oder doch schwarz-gelb?) im Terminkalender markieren: In der ersten Runde des DFB-Pokals 2019/20 trifft der Weltmeister Mitte August mit seinem Drittliga-Klub FC Uerdingen 05 auf seinen langjährigen Herzensverein Borussia Dortmund. Der 30-Jährige, der einer der größten BVB-Fans im Fußballgeschäft ist, fiebert schon jetzt auf seinen Traum-Gegner hin.

Auf Instagram reagierte der Rechtsverteidiger, der 2011 und 2012 mit dem BVB Deutscher Meister wurde und 2012 durch ein 5:2 im Finale im Berliner Olympiastadion den DFB-Pokal gewann, mit einem emotionalen Posting auf die Auslosung , die am Samstagabend im DFB-Fußballmuseum in Dortmund stattfand.

Kevin Großkreutz über BVB-Los: "Ich spiele gegen meine Familie"

"Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Ich kann es nicht fassen!!!" , schrieb Großkreutz, der von 2009 bis 2015 für die Dortmunder spielte und aus der BVB-Jugend stammt. "So schließt sich der Kreis. Ich spiele nicht nur gegen Freunde, sondern gegen meine Familie."

Großkreutz will mit Uerdingen aber auf jeden Fall die 2. Runde erreichen. "Ich werde dieses Spiel von der ersten bis zur letzten Sekunde genießen. Aber herschenken werde ich nix", betonte Großkreutz, der seit Beginn der vergangenen Saison in der 3. Liga spielt - an der Seite von zahlreichen Ex-Bundesliga-Profis wie Maximilian Beister, Assani Lukimya und Dominic Maroh. Für Dortmund dürfte der Gegner somit eine bekannte Größe darstellen - allerdings hat auch der KFC einen, der beim BVB jeden Grashalm bestens kennt.