Erling Haaland trifft doppelt! BVB besiegt 1. FC Köln ohne Probleme

Bei manchem Fan von Borussia Dortmund hatte sich vor der Partie gegen den 1. FC Köln der Frust breitgemacht. Das Fehlen von Erling Haaland in der Startelf war das heiß diskutierte Thema auf den Rängen des Signal Iduna Parks. Schon 52 Sekunden nach dem Anpfiff hatte sich der Ärger jedoch wieder gelegt. Der BVB legte beim 5:1 (2:0) am Freitagabend einen Blitzstart hin. Jadon Sancho fand Raphael Guerreiro und der Portugiese traf zur frühen Führung. Später legten Marco Reus (29.) und Sancho selbst (48.) nach. Für die Kölner traf Mark Uth (65.). Die weiteren Dortmunder Tore gelangen nach seiner Einwechselung - natürlich - Haaland (77.) und (87.).

"Er hat fast den ganze Dezember nicht trainiert und auch nur im Trainingslager einen Teil der Einheiten absolviert. Daher müssen wir aufpassen. Aber es ist klar, dass er nicht weit von der Startelf entfernt ist. Wir haben einen Plan mit ihm", sagte der Schweizer bei DAZN. Und dieser lautet offenbar: Haaland, der im Winter für 20 Millionen Euro Ablöse von RB Salzburg kam, soll behutsam aufgebaut werden. Gegen Köln wurde er unmittelbar nach dem FC-Tor in der 65. Minute eingewechselt und feierte eine märchenhafte Heim-Premiere.

Zuvor hatten seine Kollegen die meiste Arbeit allerdings bereits erledigt. Die Gäste, die zuvor vier Spiele nacheinander gewonnen und sich vorerst der allergrößten Abstiegssorgen entledigt hatten, kamen in der Offensive nur selten zur Geltung und waren defensiv immer wieder gefordert. Dennoch gelang Uth der Treffer zum 1:3. Für den Stürmer, der im Winter auf Leihbasis von Schalke 04 in seine Heimatstadt zurückgekehrt war, war es der erste Saisontreffer. Haaland erhöhte sein Konto wenig später auf fünf Treffer in zwei Joker-Einsätzen. Zwölf Minuten nach seiner Einwechselung staubte der Teenager ab, dann sprintete er allen Kölnern davon und traf aus spitzem Winkel zum Endstand.