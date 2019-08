Kommentar: Der BVB hat gegen Augsburg ein Ausrufezeichen gesetzt

Es wirkte fast so, als hätte es die Schwarzgelben erst richtig gekitzelt. Nur zwei Minuten später schlug Paco Alcacer zurück, am Ende stand es 5:1 für den BVB , der vor allem nach vorne furios aufspielte. 24 Torschüsse, über 78 Prozent Ballbesitz, fast 900 gespielte Pässe sprechen eine deutliche Sprache.

Der dritte BVB-Sieg im dritten Pflichtspiel war ein Signal

Ein Blick auf die Bank reichte, um zu sehen, wie stark der Dortmunder Kader in dieser Saison in der Breite besetzt ist. Dort saßen unter anderem Mario Götze, Julian Brandt, Achraf Hakimi und Mo Dahoud.

Die Neuzugänge, die in der Startelf standen, namentlich Mats Hummels, Nico Schulz und Thorgan Hazard, sind allesamt Verstärkungen oder zumindest auf dem Weg dorthin. Nachdem in der letzten Saison trotz neun Punkten Vorsprung der Meistertitel verspielt wurde, brennen Favre und seine Profis darauf, es in diesem Jahr besser zu machen. Die Qualität, die Schale erstmals seit 2012 wieder an den Borsigplatz zu holen, hat diese Mannschaft allemal.