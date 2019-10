Kommentar zu Borussia Dortmund: Trainer Lucien Favre ist nicht das Problem

Borussia Dortmund war in den vergangenen zehn Monaten schon zweimal Meister. Allerdings nie richtig, sondern nur in schwer greifbaren Kategorien. Im Dezember 2018 grüßte man als Herbstmeister mit sechs Punkten Vorsprung von der Tabellenspitze, in diesem Sommer durfte man sich nach zahlreichen hochkarätigen Verpflichtungen als Transfer-Meister feiern lassen. Für den Briefkopf blieb am Ende nichts. Der echte Titel ging in der vergangenen Saison einmal mehr an den FC Bayern . Und auch die Frage, wer den BVB mit all den neuen Stars aufhalten kann, scheint inzwischen klar beantwortet: Zu viele Teams.

In diesem Kalenderjahr gewann die Borussia in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal nur 16 von 32 Spielen. 50 Prozent. Zu wenig für die ganz großen Ambitionen. Mal wackelte die Abwehr, mal mangelte es in der Offensive an Durchschlagskraft - wie am Mittwochabend in der Königsklasse bei Inter Mailand. Dieses Gesamtkonstrukt zu stabilisieren, ist Aufgabe des Trainers - ganz klar. Doch kann man die Misere wirklich allein auf Lucien Favre abwälzen? Eher nicht. Schließlich hatten sich vor dem Schweizer schon Thomas Tuchel, Peter Bosz und Peter Stöger an dieser Aufgabe versucht. Durchaus qualifiziertes Fachpersonal also. Nur Tuchel gelang mit dem Pokalsieg 2017 ein Titelgewinn - anschließend wurde er vom Hof gejagt.