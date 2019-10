Kommentar zur Suspendierung von Jadon Sancho beim BVB: Es ist richtig, dass Favre nicht lange fackelt

Lucien Favre streicht Jadon Sancho überraschend aus dem Kader von Borussia Dortmund - ausgerechnet im so wichtigen Topspiel gegen Spitzenreiter Gladbach (18.30 Uhr/ hier live verfolgen ) verzichtet der BVB-Trainer auf einen seiner besten Spieler. Wie t-online berichtete, kam der Engländer fast 24 Stunden zu spät von seiner Länderspielreise zurück und tanzte seinem Trainer und seinen Mitspielern damit zum wiederholten Male auf der Nase rum.

Desöfteren fiel der talentierte Sancho mit Undiszipliniertheiten auf, kam beispielsweise mehrfach zu spät zum Training. Es ist der schmale Grat, den Coaches in solchen Fällen oft begehen müssen: Was lässt man seinen besten Spielern durchgehen und wann ist die Grenze endgültig überschritten?

Beim BVB erinnert die Situation an die Zeiten von Aubameyang und Dembélé

Favre hatte eine ähnliche Situation mit Max Kruse in Gladbach. Beim BVB erinnert das Ganze stark an die Zeiten von Pierre-Emerick Aubameyang und Ousmane Dembélé. Zwei absolute Ausnahmekönner, die allerdings auch gerne mal durch die Gegend jetteten, verschliefen oder sich den privaten Friseur ins Hotel bestellten. Sie machten teilweise, was sie wollten.