Kommentar zum BVB-Remis gegen Bremen: So wird Dortmund nicht mehr Meister

BVB muss Meisterschafts-Alarm ausrufen

BVB-Keeper Roman Bürki ist dies beim Bremen-Spiel offenbar auch aufgefallen. Der nicht unbedingt als Lautsprecher bekannte Schweizer sprach am Sky-Mikrofon Klartext und lederte gegen sein einiges Team. "Wir spielen nicht wie Männer. Wir müssen konsequenter dahin gehen, wo es weh tut", ärgerte sich Bürki. Dass die BVB-Stars für ihr eigenes Ziel nicht bis an die Schmerzgrenze gehen, ist alarmierend - dass solch eine Ansage nicht vom Kapitän Reus selbst kommt, was sie in der aktuellen Lage in Dortmund (der FC Bayern ist mit drei Punkten Vorsprung neuer Tabellenführer) eigentlich zwingend müsste, fast noch mehr.