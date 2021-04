Es kriselt beim BVB: Darum kommt vor dem Kräftemessen mit Manchester City keine Vorfreude auf

In der Fantasie der Verantwortlichen von Borussia Dortmund sollte dieser April herrliche Fußball-Wochen bereithalten, einen spannenden Kampf um die Qualifikation in der Champions League, dazu Viertelfinalduelle in der Königsklasse mit Manchester City, Begegnungen des begabten Trainers Edin Terzic mit dem Großmeister Pep Guardiola. Erstmals seit dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus vor vier Jahren tritt der Klub an diesem Dienstag (21 Uhr/DAZN) wieder zu einem Spiel unter den acht besten Teams des Kontinents an. Doch spätestens nach dem 1:2 gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga vom Samstag liegt ein Gefühl der Krisen-Depression über der Stadt. Er sei „maßlos enttäuscht“, sagte stellvertretend Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vor dem Königsklassen-Fest beim weit enteilten Tabellenführer der Premier League, der am Samstag souverän mit 2:0 beim Tabellendritten Leicester City gewann.

