Matthäus kritisiert BVB-Verteidiger Schulz nach Pleite in Barcelona: "Einfach zu wenig"

Auch gegen den FC Barcelona konnte der BVB die Kehrtwende nicht einfahren. Gegen das Starensemble des spanischen Meisters reichte die Leistung der Dortmunder nicht aus - das Spiel ging mit 1:3 verloren. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sparte nach dem Spiel nicht an Kritik. Vor allem Linksverteidiger Nico Schulz (SPORTBUZZER-Note 5) kam nicht gut weg. "Einige waren einfach wieder nicht in Höchstform. Ich denke da an Schulz, der hat schon in den letzten beiden Spielen sehr schlecht gespielt. Es ist einfach zu wenig für den Anspruch, den sie an sich selbst stellen", stellte Matthäus bei Sky klar. Schulz zeigte zwar keine gute Leistung, er allein ist jedoch nicht für die Niederlage des BVB verantwortlich zu machen.