BVB krönt in Mainz perfekte Woche: Reus und Co. schießen Dortmund in die Champions League

Borussia Dortmund wird in der kommenden Saison wieder in der Champions League spielen. Dem BVB konnte beim 3:1 (2:0)-Sieg im Gastspiel am Sonntagabend bei Mainz 05 auch eine 15-minütige Unwetter-Unterbrechung vor Start der zweiten Halbzeit in der Opel-Arena nicht aus dem Konzept bringen. Raphael Guerreiro (23. Minute), Kapitän Marco Reus (42.) und Julian Brandt (80.) schossen den BVB zur erneuten Königsklassen-Teilnahme. Robin Quaison (90., Handelfmeter) gelang der Ehrentreffer. Nach dem Patzer von CL-Konkurrent Eintracht Frankfurt am Samstag (3:4 gegen Schalke 04) kann die Mannschaft von Edin Terzic nicht mehr von den ersten vier Plätzen in der Bundesliga verdrängt werden. Der nächste Triumph für die Borussen - nur drei Tage nach dem DFB-Pokalsieg im Finale gegen RB Leipzig. Mainz war bereits vor der Partie vor dem Abstieg gerettet. Anzeige

Dortmund trat im Vergleich zum Pokalfinale mit einer auf zwei Positionen veränderten Startformation an. Für den verletzten Verteidiger Lukasz Piszczek (Muskelverhärtung) stand Thomas Meunier in der Startformation. Im Mittelfeld hatte Terzic für Emre Can, der zunächst auf der Bank Platz nahm, Giovanni Reyna nominiert. Beim schon vor der Partie vor dem Abstieg geretteten Gastgeber stand Jung-Torwart Finn Dahmen für den angeschlagenen Robin Zentner im Tor. Zudem besetzte Trainer Bo Svensson im Vergleich zum Spiel bei Eintracht Frankfurt in Danny Latza, Daniel Brosinski, Jean-Paul Boetius und Robert Glatzel weiter vier Positionen neu.

Die Umstellungen haben den Mainzern offenbar mehr geschadet als dem BVB: In die Pause ging es mit einer 2:0-Führung des BVB, der den absoluten Willen an den Tag legte, das Spiel gewinnen und damit Klarheit im Kampf um die CL-Plätze zu schaffen. Das 1:0 gegen die bereits geretteten Mainzer, für die es um nichts mehr ging, erzielte Raphael Guerreiro nach Zuspiel von Jaden Sancho (23.). Wenig später scheiterte Marco Reus mit einem Schuss an Mainz-Keeper Dahmen (31.). Kurz vor der Halbzeit machte Reus dann aber doch noch seinen Treffer. Nach einem Pass von Guerreiro spitzelte der formstarke Kapitän den Ball zum 2:0 über die Linie.

Auf den Anpfiff der zweiten Hälfte mussten die Beteiligten etwas warten. Kurz nach dem Beginn der Halbzeitpause ging in der Opel-Arena ein Gewitter mit Starkregen nieder. Schiedsrichter Harm Osmers pfiff die zweite Halbzeit auf dem mit Wasser durchtränkten Rasen schließlich eine Viertelstunde später als geplant an. Und Mainz startete auf dem schwierigen Geläuf deutlich schwungvoller in die Partie. Karim Onisiwo verpasste etwa nach Flanke von Daniel Brosinski den Anschlusstreffer, in dem er seinen Schuss knapp neben den Pfosten setzte (47.). Brosinski war ein echter Aktivposten und schoss wenig später erst über das Tor (53.) und war dann an der Vorarbeit einer weiteren Torchance von Danny Latza (64.) beteiligt, der an BVB-Keeper Roman Bürki scheiterte.