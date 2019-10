BVB-Nachwuchschef Lars Ricken warnt vor verhältschelten Talenten: "Keine Prinzen in bunten Schuhen" 

Das frühere Supertalent Lars Ricken hält den heutigen Fußball-Nachwuchs für zu verhätschelt. „Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass bei einigen jungen Spielern heutzutage die Widerstandsfähigkeit nicht so stark ausgeprägt ist wie früher“, sagte der Nachwuchs-Koordinator von Borussia Dortmund der Zeitung Die Welt. In der gesamten Gesellschaft falle es heute jungen Menschen schwerer, gegen Widerstände anzukämpfen, urteilte der 43-Jährige. „Wir wollen aber keine kleinen Prinzen in bunten Fußballschuhen entwickeln“ , sagte Ricken.

BVB bietet älteren Junioren-Spielern ein Bildungsprogramm an

Für ältere Juniorenspieler biete der Klub ein breites Bildungsprogramm an. Dort können die Jungkicker erfahren, was beim Bezug der ersten Wohnung zu beachten ist, erhalten Beratung zur Ernährung und zum Umgang mit den Sozialen Netzwerken, können Fremdsprachen lernen und an Workshops in der Fanszene teilnehmen.