BVB-Nachwuchschef Ricken über Sancho und Co.: "Kaufen keine Superstars, sondern erschaffen sie"

Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Márcio Amoroso, Ousmane Dembélé und Alexander Frei heute? ©

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde

Der heute 19 Jahre alte Sancho war vor zwei Jahren von Manchester City nach Dortmund gewechselt, ohne ein einziges Spiel für City absolviert zu haben. Britische Medien spekulieren, dass Sancho im Sommer für eine hohe Ablösesumme zurück nach England in die Premier League wechseln wird. Unter anderem sollen Manchester United und der FC Chelsea am Flügelflitzer interessiert sein . Beide sollen bereit sein, Summen von über 140 Millionen Euro für den gebürtigen Londoner auszugeben.

Ricken: BVB hat Dembélé und Aubameyang "zu Superstars entwickelt"

BVB-Nachwuchschef Ricken nennt neben Sancho noch weitere Beispiele für die Klub-Strategie. „Ousmane Dembélé und Pierre-Emerick Aubameyang waren keine Superstars, als sie nach Dortmund gekommen sind“, sagte er über die heutigen Profis des FC Barcelona und des FC Arsenal. „Wir haben sie zu Superstars entwickelt.“ Das sei sehr wichtig für den Verein und das Identifikationsgefühl. „Der Grund für die gute Stimmung in unserem Stadion ist, dass es eine hohe Identifikation zwischen Spielern und Fans gibt.“

Einsatz gegen Köln in Gefahr? Bayern-Kapitän Neuer muss Zwangspause einlegen – Davies im Training dabei

Derzeit steht mit Erling Haaland schon der nächste hochtalentierte Youngster beim BVB unter Vertrag, hat mit sieben Toren in den ersten vier Liga-Spielen und einem Treffer im DFB-Pokal direkt nach seinem Wechsel von Red Bull Salzburg zu den Schwarz-Gelben für Furore gesorgt hat. Im Vergleich zu Sancho war Haaland, der bei der U20-WM im Sommer neun Treffer für Norwegen gegen Honduras erzielte und sechs Tore in den ersten drei Champions-League-Spielen für Salzburg erzielte, aber bereits vor der Ankunft beim BVB in aller Munde.