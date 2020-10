Champions League kompakt: Ciro Immobile sorgt für BVB-Fehlstart - RB Leipzig feiert Angelino

Damit steht der BVB vor dem zweiten Gruppenspiel in der kommenden Woche gegen Zenit St. Petersburg, das am Dienstag 1:2 gegen den FC Brügge verlor, schon ein wenig unter Druck. Zumal die Defensivleistung in Rom mit Blick auf die kommenden Aufgabe einer dringenden Verbesserung bedarf. Allerdings wird Trainer Lucien Favre in der Abwehr derzeit auch von erheblichen Personalproblemen geplagt. So musste Mittelfeldspieler Thomas Delaney zum Königsklassen-Start erneut in der Innenverteidigung ran. Die Niederlage in Italien bedeutete für die Dortmunder auch eine verpatzte Generalprobe für das Revierderby am kommenden Samstag gegen den Erzrivalen Schalke 04.