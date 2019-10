BVB-Legende Jürgen Kohler kritisiert Dortmund-Boss Watzke: "Schadet dem Trainer"

Watzke wollte Klopp zurück zum BVB holen

In seinem Buch über Watzkes Zeit beim Bundesligisten schrieb der BVB-Boss: "Ich wusste, dass Jürgen absagen würde, dass er seinen Vertrag in Liverpool erfüllen wird. Jürgen hat seine Verträge immer erfüllt. So ist er. Aber wenn man neue Wege gehen will, und wir mussten an diesem Punkt einen neuen Weg beim BVB einschlagen, dann musste ich Jürgen wenigstens fragen, ob er sich das womöglich doch vorstellen kann." Watzke habe damit überhaupt nicht gerechnet. Aber er hätte es sich nicht verziehen, Klopp in diesem Moment nicht wenigstens gefragt zu haben.