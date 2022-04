Vom Statisten zum Protagonisten: Warum BVB-Leihgabe Knauff bei Eintracht Frankfurt aufblüht

Das Traumtor gegen den FC Barcelona ist der eine große Moment, der symbolisch für den Aufstieg von Ansgar Knauff steht. Der Youngster ist genau das, was Eintracht Frankfurt so lange gesucht hat. Knauff ackert auf dem rechten Flügel die Linie hoch und runter - genau wie es Dauerläufer Filip Kostic auf der linken Seite des hessischen Bundesligisten seit Jahren tut. Diese sogenannten Schienenspieler sind ein wichtiger Faktor im Spiel der SGE mit offensiv ausgerichteten Außenpositionen, die zugleich viel Arbeit nach hinten verrichten müssen.

Als Knauff im Winter für anderthalb Jahre per Leihe von Borussia Dortmund kam , gab es durchaus Zweifel daran, ob der deutsche U21-Nationalspieler direkt eine Hilfe sein wird. Doch der gebürtige Göttinger zeigt schon nach wenigen Wochen: er ist ein entscheidendes Puzzleteil. Zu einseitig war das Spiel der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner, weil stets der serbische Flügelflitzer Kostic über links gesucht wurde. Weder Danny da Costa noch Timothy Chandler oder Almamy Touré vermochten es, für Balance zu sorgen. Knauff, kaum zwei Monate da, erfüllt Glasners Vorgaben indes außerordentlich gut. "Er ist jemand, der zuhört, der Dinge schnell annimmt und versucht, Hinweise schnell umzusetzen" , sagte Sportvorstand Markus Krösche nach dem 1:1 gegen Barca im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League . Krösche weiter: "Das ist ein großer Faktor, dass er sich so schnell entwickelt hat."

Der Offensivdrang zeichnet Knauff aus. Das konnte man nach seinen 16 Einsätzen für den BVB , wo er allerdings kaum mehr als ein Nebendarsteller war, bereits erahnen. Das wusste auch Krösche. " Dass er gewisse Fähigkeiten hat, vor allem seine Geschwindigkeit und sein Mut in Eins-gegen-Eins-Situationen, das wussten wir" , sagte Frankfurts Sportchef, der zudem ein Extra-Lob verteilte: "Es war nicht zu erwarten, dass er schon direkt so stabil ist." Vor allem die defensiven Qualitäten stechen hervor. So gewann Knauff gegen Barcelona überragende 70 Prozent seiner Zweikämpfe.

In Dortmund schauen die Verantwortlichen ganz genau hin, was der Youngster beim Ligakonkurrenten leistet. Es überrascht beinahe, dass der BVB die Leihe bis Sommer 2023 angesetzt hat. Immerhin wird sich das Team von Trainer Marco Rose im Sommer ein einem Umbruch befinden. Schon in der kommenden Saison hätte Knauff in der aktuellen Form, wenn auch mit anderer Aufgabenstellung, bei den Schwarz-Gelben als ein Gesicht für die Zukunft der Dortmunder Mannschaft stehen können. Doch da wird er noch im Eintracht-Dress auflaufen.