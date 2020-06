Leipzig, BVB, Leverkusen, Gladbach: So spannend wird der Vierkampf um die Champions League

Bis kurz nach der Coronavirus-Pause war es im Titelkampf der Fußball-Bundesliga spannend. Spätestens seit dem 1:0-Erfolg des FC Bayern München bei Borussia Dortmund zieht der Rekordmeister an der Spitze aber doch wieder einsam keine Kreise – und kann die achte deutsche Meisterschaft in Folge schon an diesem Wochenende mit einem eigenen Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage des BVB perfekt machen. Dahinter tobt zwischen Dortmund, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen ein Vierkampf um drei verbleibende Startplätze in der Champions League.

Unangenehmes Restprogramm für alle vier Was alle vier Kandidaten eint: ein unangenehmes Restprogramm. Mit Ausnahme von Leverkusen müssen alle noch gegen ein Spitzenteam ran (Gladbach: Bayern, BVB und RB im direkten Duell am vorletzten Spieltag). Bis auf Bayer haben alle einen Kontrahenten im Programm, der um die Europa-League-Qualifikation ringt (BVB und RB: TSG Hoffenheim, Gladbach: VfL Wolfsburg). Alle bekommen es zudem noch mit mindestens einem Team zu tun, das in den Abstiegskampf verwickelt ist (Dortmund: Düsseldorf und Mainz 05, RB: Düsseldorf und FC Augsburg, Gladbach: SC Paderborn, Leverkusen: 1. FC Köln und Mainz).

Dortmund hat die beste Ausgansposition Die beste Ausgangsposition haben die Dortmunder auf Rang zwei, die mit 63 Punkten und sieben Zählern Vorsprung auf Leverkusen (56) schon am 31. Spieltag die erneute „Königsklassen“-Teilnahme perfekt machen könnten. Das erfordert jedoch Schützenhilfe des FC Schalke 04 oder der Bayern. Sollte der seit zwölf Spielen sieglose Erzrivale aus dem Revier an diesem Sonntag (18 Uhr, Sky) gegen die Werkself seine Durststrecke beenden, reicht dem BVB am Samstag (15.30 Uhr) ein Erfolg bei Fortuna Düsseldorf, um mindestens Platz vier sicher zu haben. BVB-Trainer Lucien Favre stellt sich auf harten Widerstand der Rheinländer ein: „Fortuna kämpft gegen den Abstieg, gegen solche Gegner ist es immer schwer.“ Sportdirektor Michael Zorc mahnt zur Seriösität: „Wir müssen nicht so tun, als wären wir schon angekommen. Für uns geht es immer noch um sehr viel.“ Falls Bayer mit einem Sieg die nächste Eskalationsstufe der Schalker Dauerkrise zündet, könnte Dortmund auf Hilfe des FC Bayern hoffen. Sollten die Münchener die mit Leverkusen punktgleichen Gladbacher bezwingen und der BVB in Düsseldorf erfolgreich sein, wären die Westfalen ebenfalls vorzeitig qualifiziert.

Das Bundesliga-Restprogramm von Bayern, BVB und Leipzig im Überblick Wer darf am Ende über die Meisterschaft jubeln - der FC Bayern, Borussia Dortmund oder sogar noch RB Leipzig? Der SPORTBUZZER zeigt die Restprogramme der Bundesliga-Titelkandidaten. ©

Leipzig noch gegen den BVB - Gladbach muss nach München Dritter ist RB Leipzig (am Freitag 2:0 gegen die TSG Hoffenheim gewonnen), das am vorletzten Spieltag (20. Juni) die Möglichkeit hat, den BVB im direkten Duell abzuhängen – falls Favres Elf bis dahin nicht uneinholbar davongezogen ist. Es ist im Bundesliga-Schlussspurt das einzige Aufeinandertreffen der vier Aspiranten für Europas größte Bühne. Im Hinspiel haben die Sachsen den Westfalen mächtig weh getan, indem sie einen 0:2-Rückstand in ein 3:3-Remis umwandelten. Für Gladbach könnte der Weg zu Platz zwei aufgrund des Rückstandes auf Dortmund zu weit sein. Ob dagegen Leipzig noch abzufangen ist, hängt wohl entscheidend vom Ausgang des direkten Duells zwischen dem BVB und RB ab. Vorerst geht es für die Fohlen also darum, vor Leverkusen zu bleiben. Ein mutiger Auftritt in München könnte dabei helfen. Borussia-Vizepräsident Rainer Bonhof brachte sich im „Kicker“ verbal schon einmal in Stellung. "Im Vorfeld abschreiben werden wir dieses Spiel nicht", meinte Bonhof zum Gastspiel in der Allianz Arena.

Die jüngsten Bundesliga-Debütanten aller Zeiten Nuri Sahin (von links), Yann Aurel Bisseck und Josha Vagnoman zählen zu den jüngsten Bundesliga-Spielern der Geschichte. ©