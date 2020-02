BVB mit starker Defensiv-Leistung gegen Frankfurt: Hummels macht Ansage an PSG

Auswärts anfällig, daheim meisterlich - Borussia Dortmund hat nach zuletzt zwei Niederlagen in Bremen und Leverkusen zurück auf Erfolgskurs gefunden. Beim zu keiner Zeit gefährdeten 4:0 (1:0) über Eintracht Frankfurt zeigte sich die Mannschaft von Lucien Favre vor allem in der Defensive stark verbessert - und sendete auch ein klares Zeichen an Paris Saint-Germain. Mit dem BVB wird gegen PSG im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel am Dienstagabend im heimischen Signal-Iduna-Park zu rechnen sein.

"Wir waren auf allen Positionen sehr engagiert und konzentriert. Das war kein zu null der Abwehr, sondern ein zu null der Mannschaft, weil wir gute Arbeit geliefert haben", sagte BVB-Abwehrchef Mats Hummels bei DAZN nach dem Spiel. Die BVB-Offensive sei "so gut und torgefährlich, dass wir in jedem Spiel - außer in München - zu Torchancen kommen." Eine erste kleine Ansage Richtung PSG um Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel. Zudem habe Dortmund mit Aktivität und Konzentration gegen den Ball dicht gehalten. Hummels zeigte sich selbstbewusst: "Wenn wir das auf den Platz bringen hier im Stadion mit unseren Fans im Rücken, werden wir gegen Paris eine sehr gute Chance haben. Ich glaube, sie wissen auch, was sie hier erwarten kann."

BVB-Star Piszczek: "Mit 4:0 gutes Zeichen gesetzt"

Für Lukasz Piszczek, dem Torschützen zum 1:0, sei nach den Pleiten in der vergangenen Woche klar gewesen, "dass wir uns zu Hause verbessern müssen". Und das habe der BVB auch geschafft. "Wir waren sehr konzentriert, haben nichts zugelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir nachgelegt. Das hat unser Spiel beruhigt", sagte der Pole. Auch er richtete bereits den Blick auf das Paris-Spiel am Dienstag: "Mit einem 4:0 haben wir ein gutes Zeichen gesetzt. Dienstag ist das ein anderes Kaliber, aber wir werden bereit sein."

Mit der deutlich verbesserten BVB-Defensive dürften nun auch die Diskussionen über die zuletzt schwachen Abwehr-Leistungen abebben. Nach massiver Kritik an der anhaltenden Abwehrschwäche seines Teams zog BVB-Coach Favre Konsequenzen und strich Stammspieler Manuel Akanji aus der Startelf, an dem er zuvor über Wochen trotz schwacher Leistungen festgehalten hatte. Piszczek: "Wir wissen, dass jetzt jedes Spiel wichtig ist. Vielleicht waren diese zwei Spiele auswärts eine Warnung für uns und jetzt geht es hoffentlich wie heute weiter."