Bericht: BVB an Lille-Star Jonathan Ikoné als Sancho-Nachfolger interessiert

Der OSC Lille ist das Überraschungsteam der Ligue 1. Die Mannschaft steht in der Tabelle vor Top-Favorit Paris Saint-Germain an der Spitze und kann am kommenden Spieltag die Meisterschaft perfekt machen. Einige OSC-Spieler stehen folglich bereits bei europäischen Top-Klubs auf der Wunschliste. Jonathan Ikoné soll beispielsweise das Interesse von Borussia Dortmund geweckt haben. Laut France Football sei der BVB bereit, einen hohen Millionenbetrag für den Offensivspieler zu zahlen - als Nachfolger von Jadon Sancho?

Der zukünftige BVB-Coach Marco Rose sei von Ikoné angetan. Bei einem möglichen Abgang von Sancho sei der 23-jährige Offensivspieler ein Nachfolge-Kandidat. Als mögliche Ablösesumme bringt die französische Fußball-Fachzeitschrift insgesamt 25 Millionen Euro ins Spiel - die Vertragslaufzeit soll bei vier Jahren liegen. Ikoné kam in dieser Saison in der Ligue 1, im Coupe de France und in der Europa League insgesamt 47-mal zum Einsatz. Dabei erzielte der französische U21-Nationalspieler sieben Tore und gab sieben Vorlagen. Neben Ikoné sei der BVB auch weiter an Lille-Keeper Mike Maignan interessiert. Rose habe laut France Football "den Wunsch geäußert", den 25-Jährigen als neue Nummer eins zu gewinnen.