BVB schlägt Liverpool und Ex-Trainer Jürgen Klopp - der Dortmunds Problemzone benennt

Mit einem Testspiel-Erfolg gegen den FC Liverpool von Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp hat Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund seine US-Sommertour abgeschlossen. Der BVB setzte sich in der Nacht auf Samstag in South Bend (Indiana) gegen den Champions-League-Sieger knapp mit 3:2 (1:1) durch.

Paco Alcácer erzielte nach nur drei Minuten die frühe 1:0-Führung der Borussen. Die Engländer glichen durch Harry Wilson (35.) noch vor der Halbzeitpause aus. Nach dem Seitenwechsel brachte Thomas Delaney (53.) den BVB erneut in Führung, nur fünf Minuten später erhöhte Jacob Bruun Larsen (58.) auf 3:1. Liverpools Rhian Brewster besorgte per Elfmeter in der 75. Minute den Endstand.

Klopp über den BVB: "Ich will eigentlich nicht zu positiv sein, weil..."

"Was wir heute gelernt haben ist, dass andere Teams auch tolle Fußballer in ihren Reihen haben", sagte Klopp nach Schlusspfiff. "Natürlich hat Borussia Dortmund jede Menge davon, sie hatten in ihrer Aufstellung zahlreiche Lösungen." Der BVB habe zwar einige Probleme im Abwehrverbund gehabt (Klopp: "Vielleicht hat Mats Hummels deshalb so lange gespielt"), "aber auf allen anderen Positionen hatten sie die größtmögliche Qualität. Es ist eine sehr nette Mannschaft aber ich möchte eigentlich nicht zu positiv sein, weil es vielleicht ein paar deutsche Menschen gibt, die das hier auch hören und ihnen jetzt Druck machen."