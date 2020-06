BVB-Lizenzspielerchef Kehl über den Abschied von Mario Götze: "Wird ein Teil von Borussia Dortmund bleiben"

Es ist ein Abschied der leisen Sorte: Am Samstag (15.30 Uhr) bei der Partie gegen die TSG Hoffenheim ist Mario Götze letztmals als Spieler von Borussia Dortmund dabei - zumindest mittelbar. Denn dass Götze gegen die Hoffenheimer nicht zum Kader von Trainer Lucien Favre gehören wird, hat der Klub inzwischen bestätigt. Die Borussia wird Götze vor dem Anpfiff dennoch offiziell verabschieden , auch wenn sich die Emotionalität im leeren Stadion in Grenzen halten wird. "Ganz persönlich habe ich mir sehr gewünscht, dass Mario zum Abschluss seiner Zeit beim BVB noch einmal dieses Erlebnis hätte, im Trikot seines Heimatklubs aufzulaufen. Leider ist dies aufgrund der Frühgeburt seines Sohnes, dem es inzwischen wieder gut geht, nicht mehr möglich", sagte BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl dem SPORT BUZZER.

Sieben Jahre nach seinem spektakulären Wechsel zum FC Bayern München verlässt Götze die Schwarz-Gelben zum zweiten Mal. War der erste Abschied durch eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 37 Millionen Euro möglich geworden und mit viel Getöse erfolgt, geht Götze dieses Mal ablösefrei - und eher durch die Hintertür. 2016 kam er nach drei für ihn persönlich mäßig verlaufenen Jahren aus München zurück nach Dortmund. Es folgten vier Jahre, in denen er nicht in die Hauptrolle zurückfand, die er vor dem Transfer zu den Bayern unter dem damaligen Trainer Jürgen Klopp eingenommen hatte. Unter allen vier Trainern der Post-Klopp-Ära - Thomas Tuchel, Peter Bosz, Peter Stöger und Favre - saß Götze oft auf der Bank, war Nebendarsteller.