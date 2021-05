BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl erklärt: Deshalb hat Belgien den verletzten Axel Witsel nominiert

Damit hatten nur noch die wenigsten Experten gerechnet: BVB-Star Axel Witsel darf sich trotz seines Anfang Januar zugezogenen Achillessehnenrisses Hoffnungen auf die Teilnahme an der im Juni startenden Europameisterschaft mit seinem Heimatland Belgien machen. Der 32-Jährige fehlt Borussia Dortmund bis zum Saisonende. Belgiens Cheftrainer Roberto Martinez setzt aber trotzdem auf den Mittelfeldspieler als einer von 26 nominierten Profis. Im Gespräch mit dem Kicker hat BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl nun verraten, dass der BVB länger über die Pläne des Belgien-Coaches informiert war - und dass sich Martinez persönlich gemeldet hatte.

Denn laut Kehl ist es sogar durchaus möglich, dass Witsel rechtzeitig zur EM fit wird: "Axel ist voll im Plan. Man spürte seinen Wunsch, bei diesem Turnier noch mal dabei zu sein", sagte der ehemalige BVB-Profi. Überstürzen sollte der Mittelfeld-Abräumer jedoch nichts. Denn mit Martinez sei zunächst abgemacht worden, dass Witsel "in der Turnier-Vorbereitung zum belgischen Team stoßen" werde, so Kehl: "Alles andere wird man dann sehen." Ein Rückschlag bei Witsel könnte dem BVB teuer zu stehen kommen: Schon am 13. August beginnt die neue Bundesliga-Saison.