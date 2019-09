Lothar Matthäus rechnet mit BVB ab: "Mangelnde Einstellung", "Schlendrian", "zu lässig"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat nach der 1:3-Pleite von Borussia Dortmund bei Aufsteiger Union Berlin am vergangenen Samstag ein vernichtendes Urteil über den Auftritt der BVB-Profis gefällt. "Natürlich hat das mit mangelnder Einstellung, Wille und Leidenschaft zu tun. Anstatt gerade gegen einen individuellen schlechteren Gegner eine Machtdemonstration zu zeigen, lassen die Dortmunder wie bereits in der vergangenen Saison die spielentscheidenden Eigenschaften außer acht. In der letzten Saison hat ihnen dieser Schlendrian die Meisterschaft gekostet", schreib der 58-Jährige in seiner Sky-Kolumne.