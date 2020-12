Akanji, Guerreiro & Co: BVB-Trainer Lucien Favre bestätigt acht Ausfälle vor Spiel in St. Petersburg

Der bereits für das Achtelfinale der Champions League qualifizierte BVB reist als Tabellenführer zum letzten Gruppenspiel am Dienstag (18.55 Uhr/DAZN) nach St. Petersburg und würde es mit einem Sieg auch bleiben. Doch setzt Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre in Russland auf seine Top-Elf oder schont der Schweizer ein paar Spieler für die drei restlichen Bundesliga-Spiele des Jahres sowie für das DFB-Pokal-Match in Braunschweig? Auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem russischen Top-Klub sprach der BVB-Coach über seine Planungen. Anzeige

"Wichtig ist, dass wir schon qualifiziert sind. Natürlich wollen wir jetzt auch die Gruppe gewinnen", betonte Favre, der in St. Petersburg auf mehrere Spieler verzichten muss. Dazu zählen Erling Haaland, Thomas Meunier, Thomas Delaney, Manuel Akanji, Raphaël Guerreiro, Mahmoud Dahoud, Mateu Morey und Reinier. Der Leihspieler von Real Madrid konnte immerhin am Montag leicht am Training teilnehmen. "Vielleicht kann er Donnerstag schon wieder bei der Mannschaft sein. Es wird aber noch etwas Zeit brauchen, bis er wieder fit ist", so der BVB-Trainer.