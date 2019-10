BVB-Trainer Lucien Favre erklärt: Deshalb beachtete ich Mario Götze bei seiner Auswechslung nicht

Mario Götze ignoriert? So erklärt BVB-Trainer Lucien Favre sein Verhalten bei der Auswechslung

Erst marschierte der an der linken Hand verletzte Götze langsam vom Schalker Strafraum ins Toraus, dann ging er langsam Richtung BVB-Bank. Dort angekommen, schien ihn Trainer Lucien Favre laut TV-Bildern keines Blickes zu würdigen. Selbst als der Weltmeister von 2014 am Coach vorbei Richtung Katakomben schlenderte, drehte sich der Schweizer nicht in Richtung Götze, sondern verfolgte weiter das Geschehen auf dem Rasen des mittlerweile wieder fortgesetzten Spiels. Weder klatsche Favre mit seinem Stürmer auf dem Platz ab, noch sprach er ein Wort zu ihm. Es entstand der Eindruck, als würde der BVB-Trainer Götze ignorieren. Nach dem Schalke-Spiel nahm Favre gegenüber der Bild am Sonntag Stellung.