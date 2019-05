BVB-Sportchef Michael Zorc versichert: Lucien Favre bleibt nächste Saison Dortmund-Trainer

Das ist eine klare Ansage! Ungeachtet des Ausgangs im Titelrennen der Fußball-Bundesliga plant Borussia Dortmund langfristig mit Trainer Lucien Favre. „Wir gehen definitiv mit ihm in die neue Saison“, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc im Gespräch mit dem Fachmagazin Kicker - „unabhängig davon, ob wir Meister werden oder nicht.“

Die Karriere von Lucien Favre in Bildern

Vertrag mit Favre soll verlängert werden

Derzeit kämpft der BVB noch um die Meisterschaft. Drei Spieltage vor Schluss hat die Elf von Favre zwei Punkte Rückstand zum Tabellenführer FC Bayern, allerdings auch das schlechtere Torverhältnis. Nach der bitteren 2:4-Derbyniederlage gegen Schalke 04 am vergangenen Samstag ist der Druck auf die Dortmunder enorm gestiegen, auch wenn die Münchener durch ein 1:1 am Sonntag beim 1. FC Nürnberg die Titelchancen des BVB am Leben erhalten haben.