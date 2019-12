Lucien Favre zerlegt BVB-Profis nach Pleite in Hoffenheim: "Das ist Dummheit"

Der 62-Jährige regte sich insbesondere über die zum wiederholten Mal erschreckend schwache Chancenverwertung auf. Die Dortmunder hatten nach dem frühen 1:0 von Mario Götze vergeblich versucht, einen zweiten Treffer zu erzielen und vergaben dabei beste Möglichkeiten, das Spiel zu entscheiden. "Wir hatten das Spiel total im Griff" , klagte Favre im ZDF. "Wir machen unsere klare Torchancen nicht. Es war so einfach, das 2:0 und das 3:0 zu machen. Das ist unglaublich, das ist dumm."

Sein Trainer ging mit der Leistung noch härter ins Gericht. "Wir schießen, statt zu flanken. Das ist Dummheit", moserte der sichtlich angefressene Schweizer. Seine Spieler hatten sich zuvor zurückhaltender geäußert. "Kein schlechtes Spiel", sah etwa Julian Weigl, der sich fast schon in Durchhalteparolen flüchtete: "Ich denke nicht, dass wir die Saison schon abschreiben sollten." Allerdings kann der Rückstand auf die Tabellenführer RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach nach Abschluss der Rückrunde auf sieben Punkte ansteigen.

Sportdirektor Michael Zorc: Lethargie "habe ich nicht gesehen"

Man müssen schauen, "was in der Rückrunde noch geht", sagte Nationalspieler Julian Brandt, der betonte, seine Wut über das Resultat nicht vor den TV-Kameras, sondern innerlich auszulassen. "Am Ende musst du das Spiel über die Bühne bringen." Eine geradezu lethargische Vorstellung, die viele Fans erkannten, beobachtete Sportchef Zorc nicht. "Das habe ich nicht gesehen, das lasse ich mir auch nicht erzählen."