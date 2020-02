BVB-Trainer Lucien Favre schwärmt von Erling Haaland – und lässt Pokal-Einsatz von Emre Can offen

Favre will Neuzugang Emre Can Zeit geben

Arbeiten muss laut des Trainers auch der zweite Neuzugang Emre Can. Er kam erst am Freitag in Dortmund an - und hatte bisher kaum Gelgenheit seine Mitspieler kennenzulernen. "Er braucht Zeit, weil er nicht so viel gespielt hat in Italien", sagte Favre. Am Sonntag hatte er zwar mit den Ersatzspielern aus dem Spiel gegen Union Berlin trainiert, doch die Stammspieler waren da nur beim lockeren Auslaufen. Am Montag war Can aber im Training mit den Kollegen dabei.