Olaf Thon äußert Favre-Kritik: Mit Mario Götze als Mittelstürmer wird der BVB nicht Meister

Für den ehemaligen Schalker Kapitän Olaf Thon ist Lucien Favre nicht der richtige Trainer für Borussia Dortmund. „Favre ist kein Typ wie Klopp, da fragt man sich, warum hat Aki Watzke diesen Trainer verpflichtet? Da braucht man in Dortmund wie auf Schalke Emotionen, da braucht man einen, der Gas gibt, die Leute mitnimmt“, sagte Thon am Sonntag in der Talksendung „Doppelpass“ bei Sport1. Seiner Ansicht nach passt der stets ruhig und besonnen auftretende Schweizer Favre nicht zu den Dortmundern.