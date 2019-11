Differenzen beim BVB? Trainer Lucien Favre widerspricht: "Mario Götze ist ein Idol"

Trainer Lucien Favre setzt in dieser Saison selten auf Mittelfelspieler Mario Götze in der Offensive von Borussia Dortmund. Im Pokal gegen Mönchengladbach (2:1) fielen Stürmer Paco Alcácer und Kapitän Marco Reus aus, Götze spielte aber nur 15 Minuten. In der Liga gegen den VfL Wolfsburg kam er zwar in der 28. Minute, aber nur, weil sich Reus erneut verletzt hatte. Alcácer fehlte ebenfalls noch. Von Differenzen zwischen ihm und Götze will der Coach trotzdem nichts wissen.