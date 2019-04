Meisterschaft abgeschenkt? BVB-Bosse widersprechen Trainer Lucien Favre

Fußball: 1. Bundesliga, Saison 2018/2019, 27.04.2019 - 31. Spieltag - Borussia Dortmund - FC Schalke 04 Cheftrainer Lucien Favre (Borussia Dortmund) DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. Dortmund Signal Iduna Park NRW Deutschland *** Football 1 Bundesliga Season 2018 2019 27 04 2019 31 Matchday Borussia Dortmund FC Schalke 04 Head Coach Lucien Favre Borussia Dortmund DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR ORQUASI VIDEO Dortmund Signal Iduna Park NRW Germany © imago images / RHR-Foto