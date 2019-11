Matthäus zerlegt BVB nach Bayern-Debakel: "Unterirdisch" - Zorc und Favre von Leistung geschockt

09.11.2019, xemx, Fussball 1.Bundesliga, FC Bayern Muenchen - Borussia Dortmund emspor, v.l. Michael Zorc Borussia Dortmund DFL/DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and/or QUASI-VIDEO Muenchen *** 09 11 2019, xemx, Football 1 Bundesliga, FC Bayern Muenchen Borussia Dortmund emspor, v l Michael Zorc Borussia Dortmund DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QUASI VIDEO Muenchen © Getty Images/Montage