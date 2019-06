Neuer Vertrag für BVB-Trainer Lucien Favre - Zorc und Watzke erklären den Deal

Borussia Dortmund hat den ursprünglich bis 2020 befristeten Vertrag mit Trainer Lucien Favre um ein Jahr verlängert. Das gab der BVB am Dienstag bekannt. Favre hatte den Klub vor der abgelaufenen Saison übernommen und lag mit den Dortmundern in der Bundesliga lange auf Meisterkurs. Am Ende musste man dann aber dem Erzrivalen FC Bayern den Vortritt lassen und sich mit Platz zwei begnügen. Dennoch zeigt man sich beim BVB hochzufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft unter Favre.