BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Kantersieg gegen Mainz - Reus, Sancho und Hazard überzeugen

Borussia Dortmund hat sich mit einem Kantersieg auf den dritten Platz der Bundesliga geschossen. Beim hochverdienten 4:0 (1:0) gegen den 1. FSV Mainz 05 zeigten sich die BVB-Profis so, wie sich Trainer Lucien Favre seine Mannschaft wünscht: Druckvoll, defensiv solide und stark in der Chancenverwertung. So ließen die Gäste den zuletzt verbesserten Mainzern nicht den Hauch einer Chance. Die Tore erzielten Marco Reus, Jadon Sancho, Thorgan Hazard und Nico Schulz.

Beim BVB scheint nach drei Siegen wieder die Sonne

So schnell kann das gehen: Drei Siege in Folge, und schon scheint beim BVB schon wieder die Sonne – und das mitten im verregneten Dezember. Die Borussia überwintert in der Champions League, ist im Pokal noch dabei und auch in der Meisterschaft nicht schlecht im Rennen.