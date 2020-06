Bundesliga kompakt: Mainz düpiert BVB und hat Klassenerhalt vor Augen - Fortuna mit Energieleistung

Borussia Dortmund - Mainz 05 0:2 (0:1) Mainz 05 hat zwei Spieltage vor dem Saisonende einen riesengroßen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Nach nur einem Sieg aus den vorherigen sechs Spielen fuhren die Rheinhessen ein überraschendes 2:0 (1:0) bei Borussia Dortmund ein und vergrößerten den Vorsprung auf den von Fortuna Düsseldorf belegten Relegationsplatz auf fünf Punkte. Top-Talent Jonathan Burkhardt, der von Trainer Achim Beierlorzer eine Chance in der Startelf erhalten hatte, brachte den Außenseiter nach 34 Minuten per Kopf in Führung. Nach dem Seitenwechsel traf Jean-Philippe Mateta per Foulelfmeter (49.). Der BVB, dem am vergangenen Wochenende die vorzeitige Qualifikation für die Champions League gelungen war, blieb über weite Strecken hinter den Erwartungen zurück und hatte somit maßgeblichen Anteil an den unerwarteten Entwicklungen im Abstiegskampf.

RB Leipzig - Fortuna Düsseldorf 2:2 (0:0) Mit einem bärenstarken Endspurt hat Fortuna Düsseldorf einen Punkt bei RB Leipzig geholt und den Relegationsplatz gesichert. Nachdem die Gastgeber durch Kevin Kampl (60.) und Timo Werner (63.) mit 2:0 in Führung lagen, schlugen die Rheinländer durch Steven Skrzybski (87.) und Andre Hoffmann (90.+2) zurück und liegen nach dem 2:2 (0:0) nun einen Zähler vor dem Tabellen-17. Werder Bremen. Der 15. Rang und das rettende Ufer sind durch den Mainzer Sieg in Dortmund aber nun fünf Punkte entfernt. Leipzig verpasste es durch das späte Remis hingegen, einen weiteren Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation zu machen. Statt der möglichen sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf den Tabellenfünften Borussia Mönchengladbach nun lediglich vier Zähler.

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln 3:1 (2:0) Bayer Leverkusen hält weiter Kurs in Richtung Champions-League-Qualifikation. Der Pokalfinalist gewann das Rheinderby gegen den 1. FC Köln mit 3:1 (2:0) und schob sich wieder auf den vierten Tabellenplatz nach vorn. Diesen so begehrten Rang belegte zuvor Borussia Mönchengladbach, das am Dienstag mit einem 3:0 gegen den VfL Wolfsburg vorgelegt hatte, nun aber wieder einen Punkt hinter Bayer liegt. Sven Bender brachte die Werkself nach sieben Minuten in Führung, Kai Havertz (40.) und Moussa Diaby (83.) erzielten die weiteren Bayer-Tore. Die Kölner, für die Sebastiaan Bornauw im zweiten Durchgang zwischenzeitlich verkürzte (59.), blieben derweil auch im siebten Spiel nach der Corona-Pause ohne Sieg. Dennoch hat die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol den Klassenerhalt seit Mittwochabend so gut wie sicher.

