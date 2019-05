Transfer-Offensive geht weiter: Angelt sich der BVB Barcelona-Star Malcom?

Borussia Dortmund geht auf dem Transfermarkt in die Vollen: Noch in dieser Woche soll der BVB Medienberichten zufolge die Transfers der Stars Julian Brandt (Bayer 04 Leverkusen), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) und Nico Schulz (TSG Hoffenheim) fixieren, die allesamt vor der Unterschrift stehen sollen. Und damit nicht genug. Wie die spanische Zeitung AS berichtet, haben sich die BVB-Bosse Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc auch in der spanischen La Liga umgesehen - und sind fündig geworden.

Nach Informationen des Blattes soll den Dortmunder Verantwortlichen der Spieler Malcom vom FC Barcelona aufgefallen sein. Der 22-jährige Brasilianer war im Sommer 2018 für 41 Millionen Euro von Girondins Bordeaux ins Camp Nou gewechselt, hatte im Starensemble von Ernesto Valverde als direkter Konkurrent von Superstars wie Lionel Messi, Luis Suarez, Philippe Coutinho und Ousmane Dembélé aber einen schweren Stand.

Ersetzt Malcom beim BVB Christian Pulisic?

Wie die AS berichtet, will Barca den Youngster in diesem Sommer wieder loswerden, um Geld für die Verpflichtung neuer Stars einzunehmen. Im Auge haben die Katalanen demnach einen Verkauf in die englische Premier League, weil die Vertreter der aktuell wohl besten Liga der Welt auch die finanzstärksten Klubs sind. Aber auch der BVB ist in der Verlosung, die Dortmunder sind noch auf der Suche nach einem Nachfolger für Christian Pulisic, der zum FC Chelsea wechselt.

Malcoms Transfer zum FC Barcelona hatte im vergangenen Jahr für einen Eklat gesorgt. Der 22-Jährige hatte eigentlich schon bei der AS Rom zugesagt, war auf dem Weg nach Italien, um seinen Medizincheck bei der AS zu absolvieren. Doch dann soll Girondins seinen Flug gestrichen und Malcom an den FC Barcelona verkauft haben, der fünf Millionen Euro mehr als die Römer geboten haben soll. Zuvor war der flinke Brasilianer auch beim FC Bayern im Gespräch gewesen.

