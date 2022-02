BVB-Manager Michael Zorc fordert Reaktion nach Glasgow-Debakel: "Wenn die Mannschaft Eier hat, ..."

Die versteinerten Mienen der Vereinsbosse von Borussia Dortmund verrieten mehr als tausend Worte. Fassungs- und reglos verfolgten Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportchef Michael Zorc auf der Tribüne und Trainerbank den nächsten spielerischen Offenbarungseid der Mannschaft. Die BVB-Verantwortlichen waren nach dem peinlichen 2:4 (0:2) gegen die Glasgow Rangers in der Europa League sichtlich bedient. "Ich bin immer noch konsterniert, mir fehlen die Worte! Es war von der ersten bis zur letzten Minute eine peinliche Vorstellung, eine blamable Leistung", sagte Zorc einen Tag nach der Partie laut Bild und Sport1.

Aus dem einstmals stolzen Champions-League-Sieger aus Dortmund ist ein internationales Leichtgewicht geworden. Entgegen der vollmundigen Ankündigung vor der Partie, um den Titel mitspielen zu wollen, ließ sich der Bundesliga-Zweite - begleitet von Pfiffen der Zuschauer - phasenweise vorführen. Manager Zorc kann die Leistung der BVB-Profis bei den gestrigen Voraussetzungen überhaupt nicht verstehen. "Donnerstagabend, Flutlichtspiel, leichter Nieselregen, aber nicht zu kalt, Europapokal gegen einen Traditionsklub wie die Glasgow Rangers - was will man mehr? Aber die Mannschaft hat das Spiel nicht angenommen, war nicht bereit für dieses Duell. Wenn sie Eier hat, dreht sie das im Rückspiel. Wir haben lahmarschig gespielt, die Schlagzahl im entscheidenden Moment nicht erhöht. Es war eine Leistung zum Schämen", sagte Zorc.

Wie schon beim 0:4 in der Champions League in Amsterdam oder beim 2:5 im vergangenen Bundesliga-Heimspiel gegen Leverkusen offenbarte das Team eklatante Abwehrschwächen. Die Trainer-Frage stellt sich intern aber wohl nicht. Coach Rose hat noch einige Argumente auf seiner Seite. Schließlich verbuchte sein Team in der Bundesliga bisher zehn Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Saison und scheint auf gutem Weg, sich diesmal ohne großes Zittern für die europäische Königsklasse zu qualifizieren. Zorc betonte: "Es gibt keine Trainerdiskussion."