Berichte: BVB beobachtet ManCity-Talent Jayden Braaf - Knackpunkt Rückkauf-Option

Die "Citizens" wollen wohl unbedingt ein Szenario wie bei BVB-Star Jadon Sancho vermeiden. Der englische Nationalspieler war 2017 als 17-Jähriger für 7,84 Millionen Euro Ablöse von City nach Dortmund gewechselt - inwzischen ist er laut transfermarkt.de 100 Millionen Euro wert. Braafs Vertrag in Manchester läuft noch bis 2023. Doch im Premier-League-Team von Pep Guardiola spielt der 18-jährige Offensivspieler gar keine Rolle. Daher strebe er einen Transfer im kommenden Sommer an.

Wie die Bild berichtet, soll der BVB noch keine Einigung mit ManCity erzielt haben. Es bestehe aber großes Interesse an einer Verpflichtung. Die ersten Gerüchte über einen Wechsel nach Dortmund gab es bereits Anfang des Jahres. In dieser Spielzeit verzeichnet Braaf nur einen Einsatz in der U23 des englischen Top-Klubs. In der vergangenen Spielzeit überzeugte der Holländer noch in der Premier League 2 mit neun Toren in 16 Spielen.