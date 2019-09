Sorgen um Manuel Akanji: BVB-Verteidiger verlässt Schweizer Nationalelf vorzeitig

Droht Borussia Dortmund vor den richtungsweisenden Duellen gegen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Barcelona der nächste Ausfall? Der BVB bangt um seinen Innenverteidiger Manuel Akanji. Der 24-Jährige musste das Trainingslager der Schweizer Nationalmannschaft am Freitag vorzeitig verlassen. Akanji hatte sich beim 1:1-Unentschieden im Länderspiel gegen Irland am Donnerstagabend eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen.

Dauer der Akanji-Zwangspause ist beim BVB noch unbekannt

Ob und - falls ja - wie lange der Abwehrspieler der Borussia in den nächsten Wochen fehlen wird, wurde zunächst nicht bekannt. Wie der BVB am Freitag mitteilte, reist Akanji „zum Zwecke der Diagnostik nach Dortmund“ zurück und wird beim zweiten Länderspiel gegen Gibraltar am Sonntag in Sion nicht im Kader der Schweizer stehen. Vor der Länderspielpause hatte sich bereits Mittelfeldspieler Axel Witsel eine Verletzung zugezogen.

Akanji hatte in allen drei Ligaspielen des BVB an der Seite von Weltmeister Mats Hummels in der Innenverteidigung gespielt, aber nicht immer den sichersten Eindruck gemacht. Sollte der 24-Jährige in den Spielen gegen Leverkusen und Barcelona fehlen, könnte Youngster Dan-Axel Zagadou in die Startformation rücken. Der Franzose hatte seinen Stammplatz in der Hintermannschaft der Dortmunder zuvor an Hummels verloren. Als weitere Alternativen stehen Julian Weigl und Leonardo Balerdi zur Verfügung.

Die Verletzung von Akanji kommt für die Borussia zur Unzeit: Im Sommer hatten die Dortmunder die Innenverteidiger Abdou Diallo und Ömer Toprak verkauft. Weigl, in der Vorsaison noch regelmäßig im Abwehrzentrum eingesetzt, war zuletzt ins Mittelfeld gerückt und hatte dort Thomas Delaney auf die Bank verdrängt.

