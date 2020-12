Acht Teams bereits im Champions-League-Achtelfinale: So können der BVB, ManUnited und Co. heute folgen

Der zweite Abend des fünften Spieltags in der Champions-League-Gruppenphase steht an: Am Mittwochabend rollt in vier Gruppen der Ball. Aus deutscher Sicht stehen besonders die Partien von Borussia Dortmund und RB Leipzig im Fokus. Während die Sachsen dringend drei Punkte benötigen, um im Rennen für das Achtelfinale zu bleiben, kann der BVB sein Ticket für die nächste Runde lösen. Anzeige

Gruppe E: Chelsea und Sevilla weiter In der Gruppe E sind die Fronten bereits geklärt. Sowohl der FC Chelsea als auch der FC Sevilla können von den beiden oberen Plätzen nicht mehr verdrängt werden. Am Mittwoch spielen die beiden Achtelfinalisten allerdings gegeneinander. Da beide Klubs zehn Punkte gesammelt haben, wird in dieser Partie vermutlich der Gruppensieger ausgespielt.

Gruppe F: BVB so gut wie sicher weiter Als aktueller Tabellenführer der Gruppe F (neun Punkte) kann der BVB am vorletzten Spieltag der Gruppenphase alles klar machen. Am Mittwoch geht es gegen den direkten Verfolger Lazio Rom (21 Uhr, Sky), die acht Punkte auf dem Konto haben. Mit einem Sieg könnten sich die Dortmunder den Gruppensieg sichern, ein Unentschieden reicht zum sicheren Weiterkommen. Sollte in der anderen Partie der FC Brügge (Platz drei, vier Punkte) nicht gegen Zenit St. Petersburg (ein Punkt) gewinnen, könnte der BVB sogar mit einer Niederlage das Achtelfinalticket lösen. Verlieren die Belgier gegen das Team aus Russland, kann auch Lazio selbst mit einer Niederlage weiter kommen. Sollte Brügge Unentschieden spielen, reicht auch Lazio ein Punkt in Dortmund.

Gruppe G: Barcelona und Juventus weiter Auch in dieser Gruppe sind die Positionen klar verteilt: Der FC Barcelona und Juventus Turin haben bereits am vergangenen Spieltag ihre Tickets für das Achtelfinale gelöst. Mit zwölf Punkten auf dem Konto kann Barca aber bei Ferencvaros Budapest den Gruppensieg perfekt machen. Juve liegt derzeit drei Punkte hinter den Katalanen, muss gegen Dynamo Kiew ran.

Gruppe H: Leipzig droht das CL-Aus Wie in der Gruppe D kann auch in der Gruppe von RB Leipzig nur ein Team den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Angeführt wird die Tabelle vom englischen Rekordmeister Manchester United (neun Punkte), dahinter folgen Paris Saint-Germain und die Roten Bullen mit jeweils sechs Punkten. ManUnited würde bereits ein Punkt gegen den französischen Hauptstadt-Klub reichen, um den Drei-Punkte-Vorsprung zu halten. Dieser würde den Engländern reichen. Sie gewannen das Hinspiel, würden mit einem Unentschieden den direkten Vergleich für sich entscheiden und damit ins Achtelfinale einziehen. Für Leipzig ist ein Sieg am Mittwochabend bei Basaksehir Istanbul (18.55 Uhr, DAZN), die mit aktuell drei Zählern Letzter sind, essenziell. Nur so hätte RB noch Chancen auf das Weiterkommen, sofern Paris in Manchester gewinnen sollte (alle drei Klubs hätten dann neun Punkte). Geht Paris in Manchester nicht als Sieger vom Platz, könnte Leipzig mit einem Sieg wieder auf Platz zwei vorrücken. Das würde auch passieren, wenn die Sachsen in Istanbul einen Punkt holen, Paris parallel verliert.