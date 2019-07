BVB-Sportdirektor Michael Zorc: Darum ist Marcel Schmelzer für Borussia Dortmund so wichtig

Die vergangene Saison verlief für BVB-Verteidiger Marcel Schmelzer enttäuschend. Oft saß der dienstälteste Spieler im Kader von Borussia Dortmund auf der Bank, kam nur auf neun Einsätze in der Bundesliga, und musste sich hinter dem anfangs gesetzten Achraf Hakimi und später hinter Abdou Diallo und Raphael Guerreiro einreihen. Warum er dennoch so wichtig für die Mannschaft ist und man unbedingt an ihm festhalten wolle, erklärte BVB-Sportdirektor Michael Zorc gegenüber dem Kicker.