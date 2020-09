Comeback im Testspiel gegen Sparta Rotterdam: BVB-Kapitän Marco Reus nach langer Verletzung in der Startelf

Aufatmen bei den Fans von Borussia Dortmund: Der Kapitän ist zurück! Nach mehr als einem halben Jahr Verletzungspause steht Marco Reus am Montag im Testspiel gegen Sparta Rotterdam (ab 17 Uhr) in der Startaufstellung von Trainer Lucien Favre. So teilte es der BVB knapp eine Stunde vor der Partie mit. Wegen öffentlich nicht näher erläuterter Adduktorenprobleme musste Reus seit Februar pausieren. Erst in den vergangenen Wochen hatte sich der Offensivspieler im Training wieder mühsam ans Dortmunder Team herangekämpft.