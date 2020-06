Kehl über Comeback von BVB-Kapitän Marco Reus: "Haben klaren medizinischen und athletischen Plan"

Zum Saisonabschluss am Samstag gegen die TSG Hoffenheim ist der Kapitän wieder nur Fan. Seit fast fünf Monaten geht das nun schon so. Als Marco Reus Anfang Februar zum letzten Mal für Borussia Dortmund auf dem Platz stand, waren noch drei Titel drin. In der Bundesliga lagen die Dortmunder mit drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München auf Rang drei, in der Champions League stand das Achtelfinale gegen Paris St. Germain an. Und dann war da noch der DFB-Pokal - in dem die Saison für Reus dann so unvorhersehbar endete. Beim 2:3 Anfang Februar bei Werder Bremen musste der Nationalspieler verletzt runter. Die Hoffnungen auf ein schnelles Comeback platzten. Später taten dies auch die Titelträume in Meisterschaft und Königsklasse.