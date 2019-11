BVB bestätigt: Marco Reus fährt nicht zum DFB-Team - nächster Ausfall für Joachim Löw

Bundestrainer Joachim Löw muss nach Hertha-Verteidiger Niklas Stark in den anstehenden Länderspielen gegen Weißrussland und Nordirland auf einen weiteren Nationalspieler verzichten. Wie Borussia Dortmund am Sonntag im Anschluss an die Klassiker-Blamage in München (0:4) bekannt gab, wird BVB-Kapitän Marco Reus die Reise zum DFB-Team nicht antreten.