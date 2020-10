Joker Reus und Haaland geben "offensiven Push" - BVB reist mit neuer Qualität zu Lazio Rom

Wichtige Erkenntnisse vor dem knüppelharten Programm der kommenden Wochen. Denn: Am Dienstag startet der BVB bei Lazio Rom in die Champions League. Danach geht es Schlag auf Schlag weiter. "Wir sind froh, dass wir in die kommenden englischen Wochen mit einem Sieg gestartet sind", sagte Reus bei Sky. Nach der Partie in Rom stehen für die Borussia allein bis zum Ende des Monats noch drei weitere Partien an. In der Bundesliga geht es gegen den Erzrivalen Schalke 04 (24. Oktober) und Arminia Bielefeld (31. Oktober). Zudem wartet Zenit St. Petersburg in der Königsklasse (28. Oktober).