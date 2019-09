Marco Reus versteht Kritik am BVB nicht: "Hat mich angekotzt" - Kapitän scherzt wegen FIFA-Rating

BVB-Kapitän Marco Reus hat sich vor dem Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen die Kritiker des BVB zur Brust genommen. Die Leistung der Dortmunder gegen Aufsteiger Union Berlin (1:3) war in der Öffentlichkeit heiß diskutiert worden. "Was mich am meisten angekotzt hat, war, dass es nach außen hin so dargestellt wurde, dass wir zehn Spiele hintereinander verloren haben", klagte Reus, der mit den Dortmundern zuvor die ersten beiden Spiele gegen Augsburg und Köln gewonnen hatte.