Kritik an BVB und Marco Reus nach Einsatz gegen Gladbach: "Ziemlich unangebracht"

Marco Reus wurde im Bundesliga-Topspiel von Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach zur alles entscheidenden Figur. Der Kapitän des BVB schoss in der 58. Minute das einzige Tor beim 1:0-Erfolg gegen den bisherigen Tabellenführer und war im Sturmzentrum in Abwesenheit der verletzten (Paco Alcácer) oder erkrankten (Mario Götze) Stammkräfte auch Angreifer gegen seinen Ex-Klub. Und das, obwohl er selbst alles andere als fit war.

Das gab der BVB erst nach Schlusspfiff in einem Tweet preis. "Trotz eines grippalen Infekts hat sich unser Kapitän in den Dienst der Mannschaft gestellt", verbreiteten die Dortmunder wenige Minuten nach Abpfiff. Reus spielte trotz einer Erkältung gegen Gladbach. Während viele Fans den mutigen Entschluss des 30-Jährigen feierten, gab es im Netz auch zahlreiche kritische Stimmen, die nicht verstanden, warum der BVB die Gesundheit seines Offensivstars, der sich zuletzt in einer Formkrise befand, aufs Spiel setzte.